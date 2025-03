Die Gmund­ner Haie haben es tat­säch­lich geschafft und im Fina­le den SC Hohenems/Vorarlberg zu Hau­se in der MUKI Eis­are­na Gmun­den mit 5:0 besiegt und im alles ent­schei­den­den 2. Fina­le in Hohen­ems zwar knapp mit 4:3 ver­lo­ren und sind somit mit einem Tor­ver­hält­nis von 8:4 aus den bei­den fina­len Begeg­nun­gen Meis­ter in der ÖEL — öster­rei­chi­schen Eis­ho­ckey­li­ga, dies ist die dritt­höchs­te Eis­ho­ckey­li­ga in Österreich.

Zum Sai­son­ver­lauf:

Zu Beginn der Sai­son 2024/25 lief es für die Sharks sehr gut und sie konn­ten mit Trai­ner Gre­gor Baum­gart­ner län­ge­re Zeit die Tabel­len­spit­ze im Grund­durch­gang der West­grup­pe mit den Teams von Kap­fen­ber­ger SV, ATSE Graz, WEV Wien und HDK Maribor/Slowenien behaup­ten. Ein­zig gegen den WEV gab es kein Rezept und so muss­ten sich die Gmund­ner vier mal knapp geschla­gen geben. Am Ende des Grund­durch­gan­ges beleg­ten die Sharks Rang 3 hin­ter Kap­fen­berg und dem WEV und zogen in das Play off ein.

Im Play off Vier­tel­fi­na­le tra­fen sie am 8.2.2025 in Gmun­den auf Kuf­stein, die Platz 2 in der West­grup­pe erreicht haben. Der Start im Heim­spiel ist mit 4:0 miss­glückt und so droh­te in der Aus­wärts­par­tie ein nahes Ende der ÖEL. Es kam aber anders! Eine Woche spä­ter am 15.2.2025 ging es um Alles oder Nichts. Und die Gmund­ner Haie bis­sen gewal­tig zu und erkämpf­ten sen­sa­tio­nell einen 6:1 Aus­wärts­sieg und stie­gen mit einem Gesamt­ergeb­nis von 6:5 in das Halb­fi­na­le auf.

Dies fand am 22.2.2025 in der MUKI Eis­are­na in Gmun­den gegen den Titel­fa­vo­ri­ten EHC Lustenau/Vorarlberg im ers­ten Halb­fi­nal­spiel statt. Mehr als 800 Fans lie­ßen sich dies nicht ent­ge­hen und trie­ben die SHARKS zu Höchst­leis­tun­gen. Bis 79 Sekun­den vor Spie­len­de stand es 2:1 für die Haus­her­ren. Dann konn­ten die Gäs­te in Über­zahl doch noch den Aus­gleich zum 2:2 im Tor des her­vor­ra­gen­den Lukas Grac­ner unter­brin­gen. Somit war eine Woche spä­ter am 1.3.2025 in Lust­en­au die nächs­te schier unmög­lich erschei­nen­de Auf­ga­be zur lösen. Und es gelang eine neu­er­li­che Stei­ge­rung im Team der Sharks. Mit unbän­di­gen Kampf­geist und einen fast unschlag­ba­ren Tor­mann Luka Grac­ner im Kas­ten der Gmund­ner nahm die nächs­te Sen­sa­ti­on sei­nen Lauf. Mit einem 4:1 Sieg der Cam4Dent Sharks war auch Lust­en­au aus dem Play off und Gmun­den mit 7:3 Tore im Fina­le der ÖEL.

Und da emp­fin­gen die Gmund­ner Haie in der MUKI Eis­are­na kei­nen gerin­ge­ren als den SC Semi­na Hohenems/Vorarlberg, Vize­meis­ter in den letz­ten zwei Jah­ren in der ÖEL. Die Hal­le war fast bis auf den letz­ten Platz gefüllt, die Stim­mung gran­di­os und die Sharks strotz­ten vor Sie­ges­wil­len. Und es lief unglaub­lich! Mit den Drit­tel­er­geb­nis­sen von 2:0, 2:0 und 1:0 muss­ten die Gäs­te mit einer 5:0 Nie­der­la­ge die Heim­rei­se nach Hohen­ems antre­ten. Eine äußerst hoff­nungs­vol­le Aus­gangs­la­ge für das alles ent­schei­den­de 2. Fina­le am 15.3.2025, wo ja der Meis­ter in der ÖEL end­gül­tig ent­schie­den wurde.

Und die­ses 2. Final­spiel, das alles ent­schie­den hat, hat­te es in sich!

Am Anfang ver­lief die Par­tie aus Sicht der Sharks alles ande­re als gut. Nach 21 Spiel­mi­nu­ten waren die Haie mit 4:0 im Rück­stand, der vor­ge­nom­me­ne Meis­ter­ti­tel stark im Wan­ken. In Minu­te 27 dann ein ers­ter Licht­blick! Alwin Schus­ter konn­te das Zuspiel von Lau­rens Ober und Jonas Kail im Tor der Hohen­em­ser plat­zie­ren und den Rück­stand auf 4:1 ver­rin­gern. Das Drit­tel­er­geb­nis mit 1:1 ließ wie­der Hoff­nung auf­schim­mern und die Sharks ent­sinn­ten sich auf ihre Defen­siv­stär­ke und schnel­les Umschal­ten auf Offen­si­ve. Fünf Minu­ten vor Spie­len­de nah­men dann die Gast­ge­ber den Tor­hü­ter aus dem Spiel und setz­ten einen 6. Feld­spie­ler ein. Die tap­fer kämp­fen­den Haie nütz­ten ihre Chan­cen und plat­zier­ten durch Marc And­re‘ Dori­on und Patrick Gaf­fal die Hart­gum­mi­schei­be in der 57. und 58. Spiel­mi­nu­te im lee­ren Tor des SC Hohen­ems. Das letz­te Drit­tel ging somit mit 2:0 an die Traun­see­städ­ter und mit dem End­stand von 4:3 Toren ertön­te die Schlusssirene.

Das Eis­ho­ckey­mär­chen wur­de somit für die Cam4Dent Sharks Gmun­den wahr. In einer tol­len Sie­ger­eh­rung mit Bun­des­hym­ne und Feu­er­werk konn­ten die Gmund­ner Haie den begehr­ten Pokal und die Gold­me­dail­len für den Meis­ter in der ÖEL ent­ge­gen neh­men und wur­den von den vie­len mit­ge­reis­ten Fans ohne Ende umjubelt.

„Ja, es ist voll­bracht, mit Bauch­weh in den ers­ten bei­den Spiel­ab­schnit­ten und einem 4:0 Rück­stand nach 21 Minu­ten war uns nicht mehr wohl. Mei­ne Mann­schaft konn­te sich aber noch­mals auf­rich­ten und kamen ins Spiel zurück, erkämpf­ten noch ein 4:3 und mach­ten so den Sack zu. Mei­ne Hoch­ach­tung vor die­sem Wil­len und herz­li­che Gra­tu­la­ti­on an die Sharks zum Meis­ter­ti­tel und natür­lich unse­rem Geg­ner Hohen­ems zum Vize­meis­ter. Jetzt geht es ans wohl­ver­dien­te Fei­ern und Rea­li­sie­ren des Gesche­he­nen!“, so ein sicht­lich erleich­ter­ter Trai­ner Gre­gor Baum­gart­ner nach dem Spiel.