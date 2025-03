Wie alle Jah­re fin­det auch am Frei­tag 4.4.2025 um 17:00 Uhr eine Andacht beim Gedenk­stein unterm Stein am Ende der Traun­stein­stra­ße Gmun­den statt. Ein sehr bewe­gen­des Ereig­nis, dass zum Geden­ken an all jene, die in den gelieb­ten Ber­gen geblie­ben sind, aber unver­ges­sen blei­ben wer­den, erin­nern soll. Die Gedenk­mes­se wird die­ses Jahr von Hrn. Kon­sR Franz Peter Hand­lech­ner und Mag. Jakob Stichl­ber­ger (bei­de Pfar­re Bad Ischl) zele­briert und von einer Abord­nung der „Bür­ger­mu­sik Bad Ischl“ umrahmt und soll beson­ders an den belieb­ten Stadt­pfar­rer von Bad Ischl Mag. Chris­ti­an Öhler, der beim Abstieg vom Traun­stein am 1.9.2024 nach der Traun­stein­mes­se auf­grund gesund­heit­li­chen Pro­ble­men nicht mehr ins Tal zurück­ge­kehrt ist, ein wür­di­ges Andenken sein.

Wie jedes Jahr wird von den Ange­hö­ri­gen der Opfer eine per­sön­li­che Ker­ze ent­zün­det. Die Teil­neh­mer an der Gedenk­fei­er kön­nen von 16.00 – 18.00 den Park­platz Umkehr­platz GRA­TIS benützen!

„Wir wol­len mit die­ser Andacht den Opfern des Traun­steins ein wür­di­ges Andenken bewah­ren und in die­ser Fei­er­stun­de am Fuße des Traun­stein noch­mals im Gedan­ken gemein­sam auf „unserm Stoa“ ver­wei­len“, so Man­fred Spitz­bart von den Natur­freun­den OÖ, der als Haupt­ver­ant­wort­li­cher nicht nur die­se Andacht orga­ni­siert, son­dern auch die Gedenk­stät­te unterm Stein ganz­jäh­rig mit sei­nen Hel­fern betreut und so zu einem wah­ren Denk­mal gemacht hat.