Wer Gmun­den am Traun­see besucht, erlebt mehr als nur Post­kar­ten­idyl­le. Die char­man­te Stadt im Salz­kam­mer­gut erzählt Geschich­te – und zwar auf eine ganz beson­ders schmack­haf­te Wei­se. Bei der kuli­na­ri­schen Stadt­füh­rung „BROT & SALZ“ geht man nicht ein­fach spa­zie­ren – man taucht ein. In Gmun­dens Ver­gan­gen­heit. In sei­ne alten Gas­sen. Und in sei­ne kuli­na­ri­schen Geheimnisse.

Emp­fan­gen wird man ganz tra­di­tio­nell mit Brot und Salz – ein Gruß, der nicht nur in Öster­reich für Will­kom­mens­kul­tur steht. Von da an führt der Weg durch die ver­win­kel­te Alt­stadt, vor­bei an stil­len Innen­hö­fen, plät­schern­den Bründl-Brun­nen und ver­steck­ten Plät­zen, die oft über­se­hen wer­den – wären da nicht die Geschich­ten, die Stadt­füh­re­rin Doris Mur­ray mit Humor und Herz erzählt.

Was hat der Brü­cken­hei­li­ge Nepo­muk mit moder­ner Gäs­te­füh­rung zu tun? Alles! Denn NEPO­MUK TOUR GUI­DES ver­ste­hen sich als Brü­cke – zwi­schen Besucher*innen und der See­le eines Ortes. Es geht nicht nur um Fak­ten, son­dern um Erle­ben, ums Spü­ren und Mit­neh­men – im Kopf wie im Her­zen. Genau das macht die­se Füh­rung zu etwas Beson­de­rem: ein fei­nes Gleich­ge­wicht aus Infor­ma­ti­on und Emo­ti­on, mit einem Augen­zwin­kern und einem Lächeln serviert.

Ob Ein­hei­mi­sche, Fir­men, Fami­li­en oder Rei­sen­de auf Ent­de­ckungs­tour – die „BROT & SALZ“-Führung ist für alle da, die Gmun­den neu sehen – und schme­cken – wol­len. Und wer möch­te, nimmt am Ende eine klei­ne sal­zi­ge Über­ra­schung mit nach Hau­se. Als Erin­ne­rung. Als Mit­bring­sel. Oder als Vor­ge­schmack auf den nächs­ten Besuch.

BROT & SALZ – Kuli­na­ri­sche Stadt­füh­rung in Gmunden

📍 Wo? Alt­stadt Gmun­den, Salzkammergut

🕒 Dau­er? Ca. 1,5 Stunden

👥 Für wen? Grup­pen, Indi­vi­du­al­gäs­te, Kin­der, Fir­men, Einheimische

🌍 Spra­chen? Deutsch & Englisch

📅 Anmel­dung erforderlich!

📞 Kon­takt: Doris Mur­ray – NEPO­MUK TOUR GUIDES

📧 nepomuk@traunsee.at | 📱 +43 664 15 12 944

🌐 www.nepomuk-tourguides.traunsee.at

Brü­cken bau­en war noch nie so lecker. Kom­men Sie mit auf eine Rei­se durch Gmun­dens Geschich­te – mit Brot, Salz und viel Herz.