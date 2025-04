Im Rah­men des heu­ri­gen Früh­jahrs­kon­zer­tes wür­dig­te die Stadt­ka­pel­le Laa­kir­chen meh­re­re ver­dien­te Per­sön­lich­kei­ten für ihr lang­jäh­ri­ges Enga­ge­ment und musi­ka­li­sches Wir­ken. Beson­ders her­vor­ge­ho­ben wur­den Hor­nist Hel­mut Pammin­ger und Flü­gel­hor­nist Johann Stock­ham­mer, die bei­de seit unglaub­li­chen 66 Jah­ren aktiv Mit­glie­der der Stadt­ka­pel­le Laa­kir­chen sind. In Aner­ken­nung ihrer jahr­zehn­te­lan­gen Treue, ihres uner­müd­li­chen Ein­sat­zes und ihrer tie­fen Ver­bun­den­heit zur Blas­mu­sik wur­den sie fei­er­lich zu Ehren­mit­glie­dern der Stadt­ka­pel­le ernannt.

Eine beson­de­re Ehrung sei­tens der Stadt­ge­mein­de Laa­kir­chen erhielt Alt-Kapell­meis­ter Sieg­fried Weber, der nicht nur bei der Stadt­ka­pel­le Laa­kir­chen, son­dern auch beim Musik­ver­ein Sie­ben­bür­gen-Laa­kir­chen Jahr­zehn­te hin­weg als musi­ka­li­scher Lei­ter tätig war. Sein musi­ka­li­sches Gespür, sei­ne Hin­ga­be und sei­ne prä­gen­de Arbeit als Kapell­meis­ter wur­den mit gro­ßem Applaus und der Gol­de­nen Ehren­na­del der Stadt Laa­kir­chen gewürdigt.

Der Höhe­punkt schlecht­hin war die Urauf­füh­rung des “Laa­kirch­ner Feu­er­wehr­mar­sches”, kom­po­niert von unse­rem Ehren­ka­pell­meis­ter, Kon­su­lent Karl Alt­man­nin­ger. Die­ses fei­er­li­che Werk ent­stand anläss­lich des 130-jäh­ri­gen Bestands­ju­bi­lä­ums der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Laa­kir­chen und wur­de der Welt­öf­fent­lich­keit und den anwe­sen­den Wehr­män­nern und ‑frau­en unter Kom­man­dant Jür­gen Sturm erst­mals prä­sen­tiert – ein musi­ka­li­sches Denk­mal für den jahr­zehn­te­lan­gen Ein­satz und die Kame­rad­schaft der Laa­kirch­ner Feu­er­wehr sowie die ört­li­che Freund­schaft zwi­schen Blas­mu­sik und Feuerwehr!

Mit einem DAN­KE an allen Mit­wir­ken­den, vor­an die Solis­ten am Tenor­horn, Her­ren Harald Eder und Chris­ti­an Schatzl, dem künst­le­ri­schen Lei­ter & Kapell­meis­ter Micha­el Plank, Gäs­ten und Unter­stüt­zern, die die­sen fest­li­chen Anlass mög­lich gemacht haben, freu­en wir uns auf die kom­men­den Aus­rü­ckun­gen am 30. April – MAI­BAUM­AUF­STEL­LEN, am 1. Mai 2025 – WECK­RUF sowie in die­ser Woche am 3. Mai, abends, FLO­RIA­NI-MES­SE in der Stadt­pfarr­kir­che zum Hl. Valentin.

