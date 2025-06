Am 18. Juni wur­de im „Ate­lier am Markt“ in Gmun­den eine außer­ge­wöhn­li­che Aus­stel­lung eröff­net: Drei Künst­le­rin­nen stel­len dort ihre Wer­ke bis zum 2. Juli aus. Die Ver­nis­sa­ge war nicht nur ein kul­tu­rel­les Ereig­nis, son­dern auch ein emo­tio­na­ler Moment, da sie auf den Geburts­tag der ver­stor­be­nen Künst­le­rin Hel­ga Graf fiel.

Die Aus­stel­lung „KUNST hoch DREI“ zeigt ein­drucks­voll die Viel­falt künst­le­ri­schen Schaf­fens. Die Eröff­nung über­nahm Joe Mali­na, der in sei­ner Anspra­che der ver­stor­be­nen Hel­ga Graf gedach­te und gleich­zei­tig Gene­sungs­wün­sche an die erkrank­te Künst­le­rin Chris­ti­ne Pahl rich­te­te. Gast­ge­be­rin­nen waren Ger­tru­de Stro­pek und Chris­ti­ne Dan­nin­ger, die gemein­sam mit Joe Mali­na zahl­rei­che Kunst­in­ter­es­sier­te begrüßten.

Die Künst­le­rin­nen im Porträt

Den Anfang macht Ger­traud Kirn­bau­er aus See­kir­chen am Wal­ler­see. Ihr Weg führ­te über ver­schie­de­ne Mal­kur­se und ein Kunst­stu­di­um an der Leo­nar­do Kunst­aka­de­mie Matt­see bis zur aus­ge­reif­ten Viel­sei­tig­keit als Künst­le­rin. Ob Web­de­sign, Male­rei oder Gra­fik – ihre Arbei­ten strah­len Tie­fe und Kön­nen aus.

Zudem prä­sen­tiert Maria Dittrich aus Eber­stal­zell kraft­vol­le Wer­ke in Acryl, Mar­mor­mehl, Pig­men­ten und Krei­de. Als aus­ge­bil­de­te Päd­ago­gin und durch ein Grund­stu­di­um bei Gabrie­le Muse­brink in Kol­ber­moor bringt sie eine beson­de­re Aus­drucks­stär­ke in ihre Bil­der ein.

Wei­ter­hin zeigt Petra Amme­rer aus Thal­heim bei Wels aus­drucks­star­ke Ton­kunst. Sie arbei­tet auto­di­dak­tisch in Auf­bau­tech­nik, stellt ihre Gla­su­ren selbst her und expe­ri­men­tiert lau­fend mit neu­en For­men. Ihr Leit­spruch „Die Natur gibt mir Kraft“ ist in jedem ihrer Wer­ke spür­bar – wie ein lei­ser Wind­hauch, der durch die Kera­mik zieht.

Die Stim­mung zur Eröff­nung war leben­dig und herz­lich. Besu­cher fla­nier­ten durch die licht­durch­flu­te­ten Räu­me, bestaun­ten die Wer­ke und kamen ins Gespräch. Es war ein Tag, an dem die Kunst nicht nur sicht­bar, son­dern auch spür­bar wur­de. Ein Ort, an dem Far­ben Geschich­ten erzähl­ten und For­men Gefüh­le ausdrückten.

Infol­ge­des­sen bleibt die­se Aus­stel­lung mehr als ein kul­tu­rel­les Ereig­nis – sie ist eine Hom­mage an die Viel­falt, Krea­ti­vi­tät und die Kraft der Kunst. „Ich lade Sie ein, zu sehen und die Aus­stel­lung zu erkun­den“, rief eine der Gast­ge­be­rin­nen den Anwe­sen­den zu – und die­ser Ein­la­dung folg­ten viele.

Die Gale­rie ist Diens­tag und Sams­tag von 10–12 Uhr sowie Don­ners­tag und Frei­tag von 10–12 Uhr und 16–18 Uhr geöff­net. Der Besuch lohnt sich.

Drei Künst­le­rin­nen – drei künst­le­ri­sche Hand­schrif­ten: Die Aus­stel­lung „KUNST hoch DREI“ begeis­tert mit Viel­sei­tig­keit und Aus­druck. Wer Kunst haut­nah erle­ben möch­te, soll­te sich die­ses Erleb­nis nicht ent­ge­hen lassen.