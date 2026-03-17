In der Nacht auf Samstag ist ein 20-jähriger PKW-Lenker in Gmunden Opfer eines versuchten Raubes geworden. Zwei Tatverdächtige konnten nach kurzer Flucht von der Polizei festgenommen werden.

Der Vorfall ereignete sich am 14. März 2026 gegen 00:15 Uhr im Bereich des Rathausplatzes. Der 20-Jährige aus dem Bezirk Gmunden war laut Polizei mit seinem Auto in Schrittgeschwindigkeit unterwegs, als er von zwei jungen Männern – einem 21-jährigen Slowaken und einem 16-Jährigen – vom Gehsteig aus beschimpft wurde.

Mit Messer bedroht

Der Lenker hielt daraufhin an und öffnete das Fenster, um die beiden auf ihr Verhalten anzusprechen. In weiterer Folge soll der 16-Jährige dem 20-Jährigen ins Gesicht geschlagen haben, während der 21-Jährige ein Messer zog und dieses in Richtung des Opfers hielt. Der 21-Jährige soll dann vom PKW-Lenker in schlechtem Deutsch Bargeld, sein Mobiltelefon sowie E-Zigaretten gefordert haben.

Opfer kann flüchten

Der bedrohte 20-Jährige übergab dem Täter eine E-Zigarette. In diesem Moment zog der 21-Jährige das Messer so weit zurück, dass sich die Klinge nicht mehr im Fahrzeug befand. Der Lenker nutzte die Gelegenheit und konnte mit seinem PKW flüchten. Die beiden Tatverdächtigen entfernten sich anschließend zu Fuß vom Rathausplatz.

Festnahme nach Verfolgung

Mehrere Polizeistreifen leiteten umgehend eine Fahndung ein und konnten die beiden Männer kurze Zeit später im Stadtgebiet von Gmunden wahrnehmen. Beim Erblicken der Polizei versuchten sie zu flüchten, wurden jedoch nach kurzer Verfolgung festgenommen. Das bei der Tat verwendete Messer wurde sichergestellt. Gegen beide Beschuldigte wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen.

Beschuldigte in Untersuchungshaft

Bei den Einvernahmen zeigten sich die beiden Festgenommenen teilweise geständig. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wels wurden sie in die Justizanstalt Wels eingeliefert. Mittlerweile befinden sich beide in Untersuchungshaft.

LPD OÖ