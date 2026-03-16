Der Soroptimist Club Traunsee lädt am 17. Mai um 15.00 Uhr zu einem besonderen musikalischen Nachmittag ein. Unter dem Titel „AUSTRO SWING – Dankeschön – Das tu’ ich alles aus Liebe“ steht eine Hommage an den unvergessenen Entertainer Peter Alexander auf dem Programm.

Gestaltet wird das Konzert von Gernot Pachernigg, der mit Charme und musikalischer Leidenschaft die schönsten Klassiker des österreichischen Showstars auf die Bühne bringt.

Musik genießen und Gutes tun

Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht nicht nur die Erinnerung an große Unterhaltungskunst, sondern vor allem der gute Zweck.

Die Einnahmen aus Konzert und Buffet kommen Frauen und Mädchen aus der Region zugute und unterstützen damit wichtige Projekte und Hilfsmaßnahmen.

Genuss rund ums Konzert

Bereits vor Beginn der Veranstaltung laden die Schwestern des Soroptimist Club Traunsee zu einem liebevoll gestalteten Kaffee- und Kuchenbuffet ein. Auch während und nach dem Konzert werden Prosecco und kulinarische Köstlichkeiten angeboten – perfekt für einen genussvollen musikalischen Nachmittag.

Karten und Informationen

Der Eintritt beträgt 30 Euro bei freier Platzwahl.

Reservierungen sind ab fünf Karten möglich.

Karten sind erhältlich bei der

Trafik Oberwallner

oder per E-Mail an traunsee@soroptimist.at.

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.traunsee.soroptimist.at

Ein Nachmittag voller Musik, Nostalgie und gelebter Solidarität – ganz im Sinne von Austro Swing.