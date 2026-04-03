Der Erlös von 1200,- € aus dem Verkauf des Kunstkalenders 2026, mit Zeichnungen des Künstlers Konsulent Dietmar Ematinger (Emy), sowie Texten von Regina Höftberger und Christine Schilcher und der Gestaltung des Kalenders durch Daniela Stöttinger, wurde auch dieses Jahr an den Verein „Rollende Engel“ übergeben.

Die „Rollenden Engel“ erfüllen schwerkranken Personen kostenlos für einen Tag, ihren letzten Wunsch. Noch einmal zu einem Konzert, den Lieblingsmusiker treffen oder noch einmal nach Hause zu einem Grillfest, oder oder…

Als „Rollende Engel“ wird die Fahrt von medizinisch ausgebildeten Rettungssanitätern, Krankenschwestern und Ärzten begleitet. Alle stellen sich ehrenamtlich zur Verfügung.

Ein Projekt, das Unterstützung braucht, um letzte Wünsche erfüllen zu können. Der Verein wird ausschließlich durch ehrenamtliche Mitarbeiter, Spenden und Patenschaften erhalten.

Unsere Lebenszeit ist begrenzt – eines Tages steht jeder vor seinem vielleicht letzten Wunsch, der unerfüllbar scheint.

Verein – Rollende Engel – Raika Wels Spendenkonto: AT79 3468 0000 0303 9500