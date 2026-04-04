Freitag sorgten gleich zwei Vorfälle im Salzkammergut für Einsätze der Feuerwehr. Touristen aus dem Ausland blieben mit ihren Fahrzeugen auf einer gesperrten Forststraße im Schnee stecken. Die Lenker hatten sich auf ihre Navigationsgeräte verlassen und dabei bestehende Fahrverbote missachtet. In beiden Fällen mussten Einsatzkräfte ausrücken.

Navigationsgeräte führten in gesperrtes Gebiet

Am 31. März sowie am 03. April 2026 unternahmen Touristen aus Taiwan und Spanien Ausflüge in Richtung Salzbergwerk Altaussee. Dabei folgten sie den Anweisungen ihrer Navigationssysteme und gelangten auf die Leisling-Forststraße zwischen St. Agatha in der Gemeinde Bad Goisern am Hallstättersee und Lupitsch in der Steiermark. Die Straße ist für den öffentlichen Verkehr gesperrt, entsprechende Verkehrszeichen wurden jedoch ignoriert.

Fahrzeuge im Schnee festgefahren – Feuerwehr musste anrücken

Nach mehreren Kilometern bergauf blieben die Fahrzeuge schließlich im Schnee stecken. Ein Weiterkommen war nicht mehr möglich, wodurch in beiden Fällen Einsatzkräfte alarmiert werden mussten. Die festgefahrenen Fahrzeuge konnten im Zuge von Such- beziehungsweise Bergeeinsätzen durch die Feuerwehr geborgen werden. (Quelle: LPD OÖ / Fotos: FF St. Agatha)