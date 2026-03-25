Zu drei Brandeinsätzen innerhalb weniger Stunden wurde die Feuerwehr der Stadt Laakirchen am gestrigen Nachmittag alarmiert. Während um 12.40 Uhr die Feuerwehr zu einem Dachstuhlbrand in Rahstorf (Stadt Laakirchen) ausrücken musste, erfolgte fast gleichzeitig der Brandmeldealarm in einem Laakirchner Industriebetrieb.

Der Brand in der Industrie konnte rasch unter Kontrolle gebracht und abgelöscht werden, der Wohnhausbrand in Rahstorf entwickelte sich aber zu einem Großeinsatz mit insgesamt 9 eingesetzten Feuerwehren.

Nur durch das Öffnen der Dachkonstruktion unter schwierigsten Bedingungen, unter Einsatz von schwerem Atemschutz und zwei Hubrettungsgeräten, konnte der Brand schlussendlich unter Kontrolle gebracht werden.

Gegen 16.00 Uhr erforderte ein weiterer Brand in einem Laakirchner Industriebetrieb den Einsatz der Feuerwehr, der durch die Mannschaft des als Sicherung bereitstehenden Rüstlöschfahrzeuges Laakirchen bekämpft und abgelöscht wurde.

In den Abendstunden konnten schlussendlich auch beim Großbrand in Rahstorf „Brand aus“ gegeben werden und die Feuerwehr Laakirchen wieder volle Einsatzbereitschaft herstellen, berichtet die Feuerwehr Laakirchen.

Fotos: Feuerwehr Laakirchen