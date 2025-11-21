Das Doppelquartett Edelweiß lädt Sie ganz herzlich zum Adventsingen „Stad und stü auf d‘ Weihnacht zua“ ein. Diese besinnliche Stunde findet am Freitag, dem 12. Dezember um 19:30 Uhr in der Orter Filialkirche (Nähe Krankenhaus) statt. Nähere Informationen finden Sie am Plakat. Karten zu je €18,- bekommen Sie bei allen Mitgliedern des Doppelquartetts, in der Bürgerservicestelle oder unter der Tel.Nr . +43 676 7771617. Bitte denken Sie daran, dass Sie damit auch den Hilfsfond „Wir für Kinder“ des Doppelquartetts Edelweiß unterstützen, wodurch jedes Jahr bedürftige Familien in der Umgebung unterstützt werden können.
