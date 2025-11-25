Am Mittwoch, den 19.11.2025 wurde Frau Konsulentin Dir. i. R. Ingrid Spitzbart im Keine-Sorge-Atrium der OÖ Versicherung vom Verbund der OÖ Museen mit einer Urkunde geehrt.

Anlass dazu war die mittlerweile 7 Jahre andauernde ehrenamtliche Tätigkeit von Kons. Spitzbart für das Kammerhof Museum Gmunden, weshalb auch der Obmann des Musealvereins Kons. Dir. i. R. August Mayer und Museumsleiter Hans Weidinger unter den Gratulanten waren.

Als ehem. Vorstandsmitglied und nunmehrige Beirätin ist Kons. Spitzbart seit 4 Jahrzehnten aktiv im Musealvereins Gmunden tätig.

Ihre nunmehr jahrelange Tätigkeit in der Pension führte zu einer sukzessiven Verbesserung der Katalogisierung des Museumsinventars sowie zu einem seriösen Aufbau eines strukturierten Stadtarchivs für zukünftige Generationen.