Das findet am Samstag 29.11.2025 mit Spielbeginn 18:30 Uhr in der MUKI Eisarena Gmunden statt. Die Wiener brennen auf Revanche für die Heimniederlage gegen die Sharks mit 3:2 Tore im ersten Spiel. Die CAM4DENT Sharks Gmunden mit Erfolgstrainer Gregor Baumgartner haben sich in den letzten 14 Tagen akribisch auf diese Partie vorbereitet und möchten sich auf eigenem Eis die nächsten drei Punkte holen!

In der Division Ost der ÖEL – österreichischen Eishockeyliga – spitzt sich der Kampf um die Playoff-Plätze zwischen Maribor, dem ATSE Graz und dem WEV zu. Während sich Gmunden und Kapfenberg an der Spitze bereits abgesetzt haben, entscheidet das Trio im Mittelfeld über den letzten Viertelfinalplatz – und damit auch darüber, wie viel Druck unser nächster Gegner aus Wien mit nach Gmunden mitbringt. Das Auswärtsspiel gegen den WEV hatten ja die Gmundner Haie mit 3:2 knapp für sich entscheiden können. Die Wiener Cracks feierten zuletzt am Heumarkt einen 2:1-Sieg gegen Maribor und holten damit ihren ersten vollen „on-ice“-Dreier und gegen den ATSE Graz mussten sie sich 3:2 letztes Wochenende geschlagen geben.

Einem „heißen Tanz am Eis“ im Haifischbecken Gmunden am kommenden Samstag 29.11.2025 steht also nichts mehr im Wege. Die Fans und alle die es noch werden wollen sind schon auf dieses Eishockeyduell gespannt und das gesamte Eishockeyteam Gmunden freut sich Sie in der MUKI Eisarena Gmunden begrüßen zu können. Natürlich gibt es auch wieder ein entsprechendes Rahmenprogramm mit Spielervorstellung, Puckgewinnspiel, Bars mit Speisen und Getränken auf der Tribüne und ein spezieller VIP Bereich direkt an der Bande neben der Eisfläche wird ebenfalls eröffnet! Also auf in die Eishalle, wir freuen uns auf Ihren Besuch!