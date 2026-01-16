Am Mittwoch wurde im Bezirk Vöcklabruck die Wohnung eines 20-jährigen Syrers durchsucht. Der Mann steht im Verdacht, an der Organisation der Beförderung illegal aufhältiger Fremder beteiligt gewesen zu sein.

Am Mittwoch erfolgte aufgrund einer Anordnung des Landeskriminalamtes die Durchsuchung der Wohnräume des 20-Jährigen. Hintergrund sind Ermittlungen wegen des Verdachts, die Beförderung illegal aufhältiger Fremder von Österreich nach Deutschland organisiert zu haben.

Sicherstellung von Mobiltelefonen und Falschgeld

Im Zuge der Amtshandlung stellten die Einsatzkräfte zwei Mobiltelefone sowie insgesamt 3.350 Euro an Falschgeld sicher. Der Beschuldigte zeigte sich dahingehend geständig, für ein geringes Entgelt einen Fahrer an einen bislang unbekannten Schlepperorganisator vermittelt zu haben. Eigene Schleppungsrouten will er jedoch nicht organisiert haben.

„Wollte mit Falschgeld nur auf social media prahlen!“

Zum aufgefundenen Falschgeld gab der 20-Jährige an, dieses zum Prahlen in sozialen Medien erworben zu haben. Eine beabsichtigte Verwendung bestritt er. Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes sind noch nicht abgeschlossen.

Quelle: LPD OÖ