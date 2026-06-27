Eine Schwerpunktaktion der Polizei gegen illegales Fahrzeugtuning, übermäßigen Lärm und Geschwindigkeitsüberschreitungen hat am Freitag in Vöcklabruck zahlreiche Verstöße aufgedeckt. Zehn Fahrzeuge mussten aufgrund schwerer technischer Mängel stillgelegt werden.

Zwischen 16:00 Uhr und Mitternacht kontrollierten Polizeikräfte gemeinsam mit Amtssachverständigen des Landes Oberösterreich insgesamt 92 Fahrzeuge. Davon wurden 24 Fahrzeuge einer technischen Überprüfung hinsichtlich ihres Zustands und der Lärmentwicklung unterzogen.

Zehn Fahrzeuge sofort stillgelegt

Bei zehn Fahrzeugen stellten die Sachverständigen schwere technische Mängel mit Gefahr im Verzug fest. Die Kennzeichentafeln wurden deshalb noch an Ort und Stelle abgenommen. Insgesamt erstattete die Polizei 63 Anzeigen wegen technischer Mängel.

Hunderte Geschwindigkeitsverstöße

Im Zuge der Schwerpunktaktion wurde bei 2.909 Fahrzeugen die Geschwindigkeit gemessen. Dabei wurden 280 Lenkerinnen und Lenker wegen Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit angezeigt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 97 km/h bei erlaubten 50 km/h im Ortsgebiet von Vöcklabruck. Für geringfügige Verstöße wurden Organstrafverfügungen ausgestellt. Zudem verhängte die Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck noch vor Ort Strafbescheide in einer Gesamthöhe von 10.050 Euro, berichtet die Polizei.