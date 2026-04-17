Drei Verletzte hat am Freitagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall in Ungenach gefordert. Die Unfallbeteiligten wurden aber zum Glück nicht schwer verletzt.

Der Unfall passierte Freitagnachmittag auf der L521 Wolfsegger Straße, Natternberg, im Gemeindegebiet von Ungenach.

Aus noch unbekannten Gründen kam es dort zu einer Kollision zwischen einem PKW und einem Kleinbus. Der Kleinbus überschlug sich in weiterer Folge.

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Die Kräfte zweier umliegender Feuerwehren wurden zur Personenrettung nach dem Verkehrsunfall gerufen. Vor Ort stellte sich zum Glück dann heraus, dass niemand mehr im Fahrzeug eingeklemmt oder eingeschlossen war.

Die Unfallbeteiligten kamen zum Glück ohne schwerere Verletzungen davon, der Notarzthubschrauber Martin 3 konnte ohne Patient wieder abfliegen.

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In weiterer Folge wurde ein PKW auf einen nahegelegenen Platz gezogen, der Kleinbus wurde vom verständigten Abschleppdienst abgeholt.

Die L521 Wolfsegger Straße war im Bereich der Unfallstelle für etwa eineinhalb Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.