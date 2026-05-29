Am Freitagnachmittag mussten Bergrettung und Polizeihubschrauber am Drachenwand-Klettersteig in St. Lorenz ausrücken. Eine 25-jährige Klettersteiggeherin konnte ihre Tour aufgrund von Erschöpfung und Angst nicht mehr fortsetzen und setzte einen Notruf ab.

Die 25-jährige Tschechin war gemeinsam mit ihrem 24-jährigen Lebensgefährten sowie fünf weiteren Freunden auf dem Drachenwand-Klettersteig unterwegs. Die Gruppe startete gegen 09:00 Uhr, wobei sich das Paar im Verlauf der Tour von den übrigen Teilnehmern trennte. Gegen 15:20 Uhr hatten die beiden etwa drei Viertel des Klettersteigs bewältigt, als die Frau unmittelbar vor einer Seilbrücke nicht mehr weiterkonnte.

Großeinsatz von Bergrettung und Hubschrauber

Da die 25-Jährige zunehmend Angst bekam und völlig erschöpft war, setzte sie einen Notruf ab. Daraufhin wurden der Polizeihubschrauber „Libelle“ sowie Einsatzkräfte der Bergrettung alarmiert. Während die Bergretter zu den beiden aufstiegen, bereitete die Hubschrauberbesatzung die Rettung aus der Wand vor.

Rettung mit dem Tau

Der Polizeihubschrauber führte schließlich eine Taurettung durch und brachte die Frau gegen 16:35 Uhr ins Tal. Sie war erschöpft und zitterte, blieb jedoch unverletzt. Ihr Lebensgefährte wurde von der Bergrettung zur nächstgelegenen Forststraße begleitet und anschließend mit einem Einsatzfahrzeug zurück zum Ausgangspunkt gebracht.