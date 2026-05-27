In Seewalchen am Attersee ist es am späten Dienstagabend offenbar zu einer größeren Suchaktion gekommen, wie Postings der Einsatzkräfte zu entnehmen ist. Eine Person soll dabei tot aufgefunden worden sein. Nähere Informationen gab es vorerst nicht.

„Am 26. Mai 2026 wurden gegen 22:00 Uhr drei Feuerwehren zu einer Personensuche im Bereich Litzlberg alarmiert. Zusätzlich standen die Drohnengruppe, der Polizeihubschrauber sowie eine Polizeihundestreife im Einsatz. Durch die Feuerwehren wurde ein Waldstück mittels Suchkette abgesucht. Gegen 23:50 Uhr konnte die abgängige Person leider nur mehr tot aufgefunden werden“, berichtet die Feuerwehr Seewalchen am Attersee.