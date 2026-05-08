DEIN HERZ SCHLÄGT FÜR REGIONALE PRODUKTE?
Dann werde Teil unseres Teams bei der Fleischhauerei KINAST GmbH!
Wir suchen engagierte Mitarbeiter:innen (m/w/d):
🔹 Lehrling Verkauf
🔹 Lehrling Metzgerei
🔹 Verkauf – Filiale Steyrermühl
Vollzeit oder Teilzeit möglich
🔹 Verkauf – Filiale Laakirchen
Vollzeit oder Teilzeit möglich
🔹 Samstagskraft Verkauf – Filiale Laakirchen
DAS BRINGST DU MIT:
✔ Freude am Umgang mit Menschen
✔ Interesse an regionalen Produkten
✔ Teamgeist & Zuverlässigkeit
✔ Freundliches Auftreten
DAS BIETEN WIR:
✔ Sicherer Arbeitsplatz
✔ Familiäres Betriebsklima
✔ Flexible Arbeitszeiten
✔ Arbeiten mit hochwertigen regionalen Produkten
JETZT BEWERBEN!
📧 info@fleischhauerei-kinast.at
📍 Fleischhauerei KINAST GmbH
Hauptstraße 55, 4662 Steyrermühl
📞 Fragen? 0699 / 10777660
🌐 www.fleischhauerei-kinast.at
KINAST – Dein Fleischermeister
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