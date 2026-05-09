Am Donnerstagvormittag ist es auf der B145 zwischen Ebensee und Gmunden zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Autofahrern gekommen. Im weiteren Verlauf kam es zu einer Attacke in einem Parkhaus.

Der Vorfall ereignete sich am 8. Mai 2026 gegen 9:30 Uhr auf der B145 zwischen Ebensee und Gmunden. Ein 41-jähriger Autofahrer und ein 42-jähriger Lenker, beide aus dem Bezirk Gmunden, gerieten nach einem Überholmanöver aneinander.

Laut Polizei dürfte der 42-Jährige durch das Fahrmanöver des 41-Jährigen geschnitten worden sein. In weiterer Folge fuhr er dem anderen Lenker dicht auf und betätigte mehrfach die Lichthupe.

Handgreiflichkeiten im Parkhaus

Als beide Fahrzeuge später in einem Parkhaus eines Einkaufszentrums in Gmunden einparkten, eskalierte die Situation weiter. Der 42-Jährige näherte sich laut Polizei seinem Kontrahenten von hinten, schlug auf ihn ein und bedrohte ihn mit dem Umbringen.

Anschließend flüchtete der Mann, konnte jedoch vom 41-Jährigen wieder eingeholt werden.

Passant rief die Polizei

Aufgrund der anhaltenden verbalen Auseinandersetzung alarmierte ein Passant die Polizei. Beide Männer werden angezeigt.

Quelle: LPD OÖ