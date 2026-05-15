Am Donnerstagabend stoppte die Polizei in Vöcklabruck gleich drei junge Probeführerscheinbesitzer wegen teils massiver Geschwindigkeitsüberschreitungen. Einem 20-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.

Mit 80 km/h im Ortsgebiet überholt

Gegen 21:00 Uhr führte eine Polizeistreife mobile Verkehrskontrollen im Stadtgebiet von Vöcklabruck durch. Dabei fiel den Beamten ein Pkw auf der Bahnhofsstraße auf, der stadtauswärts stark beschleunigte. Im Zuge einer Nachfahrt beobachteten die Polizisten, wie der Lenker im Ortsgebiet mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit ein anderes Fahrzeug überholte. Der 19-jährige Probeführerscheinbesitzer gab an, mit zumindest 80 km/h überholt zu haben, da ihm das vorausfahrende Fahrzeug zu langsam gewesen sei. Zusätzlich werden fehlende Ausrüstungsgegenstände angezeigt.

Mehr als 100 km/h statt erlaubter 70

Kurz darauf kontrollierten die Beamten eine 21-jährige Probeführerscheinbesitzerin, die auf der B1 Wiener Straße in Richtung Timelkam die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h deutlich überschritten haben soll. Die Lenkerin gab an, konstant mit etwas über 100 km/h gefahren zu sein. Zudem wird sie wegen permanenten Linksfahrens sowie nicht angezeigter Fahrtrichtungsänderungen angezeigt.

Führerschein nach 97 km/h im Ortsgebiet abgenommen

Bei weiteren Geschwindigkeitsmessungen wurde ein 20-jähriger Probeführerscheinbesitzer im Ortsgebiet mit 97 km/h gemessen. Nach einer kurzen Nachfahrt wurde der Lenker angehalten. Ihm wurde der erst Mitte April 2026 ausgestellte Probeführerschein vorläufig abgenommen. Laut Polizei konnten bei keinem der angehaltenen Lenker Beeinträchtigungen festgestellt werden.

Quelle: LPD OÖ