Romantik, Eleganz und spektakuläre Artistik erwarten die Besucher Ende Juni an der Altmünsterer Seebühne. Das Luftakrobatik Showteam der Sektion MUHFIT der Sportunion Gmunden präsentiert mit „Inspired by Bridgerton“ eine außergewöhnliche Luftakrobatik-Show vor der beeindruckenden Kulisse des Traunsees.

An den Geräten Vertikaltuch, Trapez und Aerial hoop zeigen die Künstlerinnen und Künstler eindrucksvolle Choreografien, kombiniert mit stilvollen Kostümen.

Die Vorstellungen finden am 26. Juni um 19 Uhr, 27. Juni um 17 Uhr und 28. Juni um 15 Uhr statt. Veranstaltet wird das Event in Zusammenarbeit mit der Sportunion Gmunden.

Das Publikum darf sich auf ein besonderes Sommererlebnis freuen, das Akrobatik, Ästhetik und Unterhaltung auf einzigartige Weise verbindet.