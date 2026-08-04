Ein 19-jähriger Bergsteiger ist am Dienstag bei einer Tour im Höllengebirge rund 40 Meter abgestürzt und verletzt worden. Der junge Mann hatte seine Route über eine Wander-App ausgewählt.

Der 19-Jährige aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung hatte sich eine Tour vom Taferlklaussee über den Spielberg zum Brunnkogel ausgesucht. Die Route ist jedoch nicht markiert und wird laut Polizei kaum beziehungsweise gar nicht begangen.

Im Bereich des Spielbergs versuchte der Bergsteiger einen schroffen Felsvorbau zu erklimmen. Als er bemerkte, dass das Gelände zu schwierig war, wollte er wieder umkehren.

40 Meter abgestürzt

Beim Abstieg brach ein Felsgriff aus, wodurch der 19-Jährige rund 40 Meter abstürzte. Verletzt blieb er im steilen Gelände liegen. Trotz schlechter Netzverbindung konnte der Mann einen Notruf absetzen und seine ungefähre Position bekannt geben.

Rettung mit Notarzthubschrauber

Der Notarzthubschrauber entdeckte den Verletzten nach kurzer Suche und rettete ihn mittels Tau aus dem Gelände. Anschließend wurde der 19-Jährige zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus geflogen, berichtet die Polizei.