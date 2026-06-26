Nach Abschluss der umfangreichen Sicherungsmaßnahmen kann die B151 Atterseestraße im Bereich Innerschwand/See-Ort III heute, Freitag, 26. Juni 2026, ab 17:00 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden. Im Laufe des Tages werden noch die abschließenden Reinigungsarbeiten an der Fahrbahn durchgeführt.

Im Zuge der vierwöchigen Totalsperre wurde der durch die Hangrutschung instabil gewordene Bereich dauerhaft gesichert. Dafür wurden geotechnische Sicherungsmaßnahmen in Form einer geankerten Netzkonstruktion umgesetzt. Damit ist die langfristige Verkehrssicherheit auf der B151 gewährleistet.

„Die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer hat oberste Priorität. Dank der ausgezeichneten Zusammenarbeit aller Beteiligten konnten die anspruchsvollen Sicherungsmaßnahmen planmäßig umgesetzt und die Straße noch vor Beginn der Sommerferien wieder für den Verkehr freigegeben werden“, betont Verkehrslandesrat Günther Steinkellner.

Die Arbeiten wurden im vorgesehenen Zeit- und Kostenrahmen abgeschlossen. Die Gesamtkosten der Sicherungsmaßnahmen belaufen sich auf rund 400.000 Euro.

Im Herbst 2026 erfolgen noch abschließende Begrünungsarbeiten. Dabei wird das Oberflächenerosionsgitter mittels Spritzbegrünung dauerhaft begrünt, um die Böschung möglichst schonend in das Landschaftsbild einzubinden. Diese Arbeiten können unter Aufrechterhaltung des Verkehrs durchgeführt werden.

„Ich danke den betroffenen Grundeigentümern für ihre Unterstützung, allen beteiligten Einsatzkräften, Unternehmen und Behörden für die professionelle Umsetzung sowie den Verkehrsteilnehmern und Anrainern für ihr Verständnis während der Sperre. Nur durch dieses gute Miteinander konnte das Projekt rasch und planmäßig abgeschlossen werden“, so Landesrat Steinkellner.