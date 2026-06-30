Ein heftiges Gewitter hat am Montagabend in Oberösterreich erhebliche Schäden angerichtet und rund 220 Einsätze ausgelöst. Es kam nach Blitzeinschlägen zu Bränden, zahlreichen Überflutungen, und einigen Sturmschäden.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehren wurden am Montagabend zu zahlreichen unwetterbedingten Einsätzen gerufen. Einsatzschwerpunkt war in erster Linie die Gegend in und um Vöcklabruck. Starker Regen brachte die Kanalisation kurzzeitig an die Kapazitätsgrenzen, sodass das Wasser nicht mehr ablaufen konnte. Einige Keller, Tiefgargen und Gebäude wurde überflutet.

Wenig später sorgte dann ein Blitz für einen größeren Einsatz, nachdem es im Dachbereich eines Wohnhauses zu brennen begonnen hatte. Der Brand konnte rasch gelöscht werden. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde dann das Dach wieder provisiorisch abgedichtet.

Unwettereinsätze wurden aber auch in den anderen Bezirken gemeldet, verschont blieben nur die Bezirke Freistadt, Kirchdorf an der Krems, Perg, Steyr-Land und Wels-Land sowie die Städte Steyr und Wels. Insgesamt zählte man oberösterreichweit einer ersten Einschätzung zufolge rund 220 unwetterbedingte Einsätze.