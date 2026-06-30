Einen einsatzreichen Wochenstart galt es für die Feuerwehr Altmünster zu meistern.

Am Montag um kurz vor 11 Uhr wurde die Feuerwehr Altmünster nach Traunkirchen alarmiert, um die Einsatzkräfte des Roten Kreuz bei der Rettung eines Patienten als Tragehilfe zu unterstützen. Die ebenfalls angeforderte Teleskopmastbühne konnte aufgrund der örtlichen Platzverhältnisse jedoch nicht eingesetzt werden.

Um 15:32 Uhr folgte bereits die nächste Alarmierung zu einem Flurbrand in Neukirchen. Im Bereich des Brunnkogelkreuzes auf 1.708 Metern Seehöhe war ein Brandherd entdeckt worden, woraufhin die Kameraden der Feuerwehr Neukirchen alarmiert wurden. Die Aufgabe der Altmünsterer Florianis war es, die Wasserversorgung für den Hubschraubertransport des Löschwassers auf den Berg sicherzustellen. Die Feuerwehr Scharnstein unterstützte den Einsatz durch die Betankung des Hubschraubers.

Bei beiden Einsätzen konnte sofort ausgerückt werden, da sich mehrere Kameraden im Sicherheitszentrum befanden und dort mit Altmünsterer Schülern die Aktion „gemeinsam.sicher.feuerwehr“ durchführten.

Damit war der einsatzreiche Tag jedoch noch nicht vorbei: Gegen 20 Uhr zog ein heftiges Gewitter über das Salzkammergut und brachte weitere Einsätze mit sich. Sicherungsarbeiten, umgestürzte Bäume auf der B145 und Überflutungen mussten abgearbeitet werden. Ab etwa 23 Uhr kehrte schließlich Ruhe ein, und die Einsatzkräfte konnten zu ihren Familien zurückkehren.