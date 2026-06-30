Am BRG/BORG Schloss Traunsee durften heuer 37 Kandidat*innen zur Reifeprüfung antreten, davon haben 9 mit ausgezeichnetem Erfolg und 5 mit gutem Erfolg maturiert. Vorsitz führte Direktor Dr. Egmont Schmidt.
Einen ausgezeichneten Erfolg erreichten:
8. ORG Klasse: Adam Bilsky, Mihály Bogoszta, Alexander Mayrhuber, Sonja Meichl, Valentina Ruschak, Jakob Zellinger
8. C-ORG Klasse: Petr Bogomolov
8. C-W Klasse: Melina Grübl, Philip Stückler
Einen guten Erfolg erreichten:
8. ORG Klasse: Anna Leili, Lamija Selimovic, Jan Wimmer
8. C-ORG Klasse: Sophie Schisslingstrasser, David Szabo
Bei der Maturafeier am 19. Juni 2026 fand in Anwesenheit der Eltern die feierliche Überreichung der Maturazeugnisse durch Direktor Dr. Egmont Schmidt, die Klassenvorständinnen, Frau Mag. Judith Wimmer (8.ORG Klasse) und Frau MMag. Manuela Staufer (8.C-ORG/8.C-W Klasse) statt.
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