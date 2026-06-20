Nach einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in Rüstorf stellte die Polizei bei einer freiwilligen Nachschau in einer Wohnung 233,5 Gramm Ketamin sicher. Zwei Männer geraten nun ins Visier der Ermittler.

Nach einem Verkehrsunfall mit Sachschaden und Fahrerflucht am 19. Juni 2026 gegen 07:15 Uhr im Ortschaftsbereich Kaufing konnten Polizeistreifen den flüchtigen 21-jährigen Lenker aus dem Bezirk Vöcklabruck im Nahbereich anhalten. Die Beamten stellten bei ihm deutliche Anzeichen einer Beeinträchtigung fest. Während ein Alkovortest negativ verlief, fiel ein freiwilliger Urintest positiv aus. Ein Arzt bestätigte in weiterer Folge die Fahruntauglichkeit, woraufhin dem Mann der Führerschein vorläufig abgenommen wurde.

Drogenfund in Wohnung

Im Anschluss führten die Beamten an der Wohnadresse des 21-Jährigen eine freiwillige Nachschau durch. Dabei trafen sie auch auf einen 22-jährigen Freund aus Deutschland. Im Zuge der Kontrolle wurden insgesamt 233,5 Gramm Ketamin sichergestellt.

Anzeige auf freiem Fuß

Die sichergestellten Suchtmittel konnten dem 22-Jährigen zugeordnet werden. Er gab an, von Heroin und Ketamin abhängig zu sein und die Drogen für den Eigenkonsum zu besitzen. Die Staatsanwaltschaft Wels ordnete eine Anzeige auf freiem Fuß an.

Quelle: LPD OÖ