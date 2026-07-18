Bei einer nächtlichen Schwerpunktaktion hat die Polizei im Bezirk Gmunden insgesamt 106 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Die höchste gemessene Überschreitung lag bei 63 km/h über dem Tempolimit.

Schwerpunktkontrollen auf zwei Bundesstraßen

Fünf Polizeistreifen führten in der Nacht von Freitag auf Samstag Verkehrskontrollen entlang der B120 Scharnsteiner Straße und der B145 Salzkammergut Straße im Raum Gmunden durch. Im Mittelpunkt der Aktion standen Geschwindigkeitsüberschreitungen.

Höchste Überschreitung: 163 statt 100 km/h

Im Zuge der Kontrollen registrierten die Beamten insgesamt 106 Geschwindigkeitsverstöße. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 163 km/h auf einer Freilandstraße, auf der 100 km/h erlaubt sind. Die betroffenen Fahrzeuglenker werden bei der Bezirkshauptmannschaft Gmunden angezeigt, berichtet die Polizei.