Vier Bands, freier Eintritt und ehrenamtliches Engagement: Die Kulturinitiative Traunkirchen am Traunsee (K.I.T.T.) veranstaltet am 27. Juni 2026 ihr zweites Benefizkonzert beim Musikpavillon Traunkirchen. Der Reinerlös kommt dem SOS Kinderdorf Altmünster zugute.

Traunkirchen, am 12. Juni 2026

Nach dem großen Erfolg des Vorjahres lädt die Kulturinitiative Traunkirchen am Traunsee (K.I.T.T.) am Samstag, den 27. Juni 2026, erneut zum Benefizkonzert beim Musikpavillon Traunkirchen ein. Ab 15:00 Uhr werden vier Bands ein abwechslungsreiches Programm präsentieren.

Den Auftakt macht Shred of Ages, die Band der Landesmusikschule Ebensee, mit einem frischen Mix aus Rock und Pop. Es folgen Timeless Three mit ihrem eindringlichen Folk und Blues sowie Beards & Chords, die mit kraftvollem Acoustic Rock begeistern. Den krönenden Abschluss bildet Kunst_Stoff mit ihrem mitreißenden Sound aus Rock, Soul und Funk.

Sämtliche Bands und HelferInnen stellen ihre Zeit und ihr Können ehrenamtlich zur Verfügung. Der Reinerlös des Konzerts geht direkt an das SOS Kinderdorf Altmünster. Der Eintritt zum Konzert ist frei – um freiwillige Spenden wird gebeten. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert am Ersatztermin Sonntag, den 28. Juni 2026, statt.

„Unser erstes Benefizkonzert im vergangenen Jahr war ein voller Erfolg, den wir heuer wiederholen werden: eine gute Zeit mit guter Musik für einen guten Zweck.“ Florian Kofler, Obmann K.I.T.T.

Bericht und Impressionen des Benefizkonzerts 2025: kitt.rocks/benefizkonzert-2025

Über K.I.T.T.

K.I.T.T., die Kulturinitiative Traunkirchen am Traunsee, ist ein gemeinnütziger und parteipolitisch unabhängiger Verein, der im Frühjahr 2025 von engagierten TraunkirchnerInnen gegründet wurde. K.I.T.T. versteht sich als offene Plattform für kulturelle, kreative und soziale Projekte in der Gemeinde. Jede und jeder kann Ideen einbringen und eigene Projekte umsetzen. Mehr Informationen unter: www.kitt.rocks