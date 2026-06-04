Am Donnerstagmittag kam es am Kleinen Sonnstein in Traunkirchen zu einem Alpinunfall. Eine 36-jährige Wanderin stürzte beim Abstieg über steiles Gelände in ein Bachbett und musste von der Bergrettung geborgen werden.

Ausrutscher endet in Absturz

Die 36-Jährige aus dem Bezirk Freistadt war gemeinsam mit einer gleichaltrigen Freundin auf einer Wanderung von Traunkirchen auf den Kleinen Sonnstein unterwegs. Gegen 12:40 Uhr rutschte sie beim Abstieg auf rund 630 Metern Seehöhe auf dem Wanderweg aus und verlor das Gleichgewicht.

Über Hang bis ins Bachbett gestürzt

Nach dem Ausrutscher stürzte die Frau zunächst auf ihren Rücken beziehungsweise ihren Rucksack und rutschte anschließend über das steile Gelände weiter ab. Schließlich kam sie in einem Bachbett zum Liegen.

Bergrettung bringt Verletzte ins Tal

Die Begleiterin der Verunglückten sowie zufällig anwesende Wanderer leiteten sofort Erste Hilfe ein und verständigten die Einsatzkräfte. Nach der Erstversorgung durch Bergrettung und Alpinpolizei wurde die Wanderin mittels Gebirgstrage über einen Mannschaftszug zurück zum Wanderweg gebracht und anschließend ins Tal transportiert. Dort übernahm die Rettung die Verletzte und brachte sie mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Salzkammergut Klinikum Gmunden.

Quelle: LPD OÖ