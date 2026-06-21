FRANKENMARKT. Am 19.06.2026 Nachmittag wurde die Feuerwehr Laakirchen zur Unterstützung der Feuerwehren Frankenmarkt und Raspoldsedt alarmiert. Nach einem Brandeinsatz in einer Industriehalle wurde der Großraumlüfter der Feuerwehr Laakirchen angefordert, um das Gebäude von Rauchgasen zu befreien und die betroffenen Bereiche zu belüften.

Die Einsatzkräfte unterstützten die örtlichen Feuerwehren mit dem Spezialgerät, wodurch die Halle rasch entraucht werden konnte. Nach Abschluss der Belüftungsmaßnahmen und der Freigabe durch die Einsatzleitung konnte der Einsatz der Feuerwehr Laakirchen wieder beendet werden.

Die gute Zusammenarbeit der eingesetzten Feuerwehren trug zu einer raschen und effizienten Abarbeitung des Einsatzes bei.