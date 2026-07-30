Nach einem mutmaßlich gefährlichen Zwischenfall vor einer Café-Lounge in Laakirchen bittet die Polizei nun um Hinweise. Zwei Männer sollen Gäste bedroht haben und mit einem Auto auf sie zugefahren zu sein. Laut Polizei mussten die Gäste zur Seite springen.

Ein 43-Jähriger und ein 62-Jähriger, beide aus dem Bezirk Gmunden, sollen am 16. Juli gegen 23:45 Uhr Mitarbeiter und Gäste einer Café-Lounge in Laakirchen zunächst gefährlich bedroht haben.

Wenige Minuten später sollen die beiden mit einem grauen Pkw mit hoher Geschwindigkeit auf die vor dem Lokal stehenden Gäste zugefahren sein. Mehrere Personen konnten sich laut Polizei nur durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen. Aus Angst verließen die Gäste anschließend die Örtlichkeit.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei sucht nun Gäste und weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Laakirchen unter der Telefonnummer +43 (0)59133 4107 entgegen, berichtet die Polizei.