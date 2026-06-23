In Unterach am Attersee haben Feuerwehr und Wasserrettung am Sonntagnachmittag einen verletzten Wasserskifahrer aus dem Attersee gerettet. Der Verletzte wurde in der Folge ins Klinikum gebracht.

„Am Attersee verletzte sich ein Wasserskifahrer schwer bei einem Sprungstart. Der Mann konnte vom Wasserskiboot von der Wasserrettung gemeinsam mit der Feuerwehr und dem Roten Kreuz nach der Versorgung eines Knochenbruchs durch den Notarzt geborgen werden. Dazu entschied man sich den Verletzten mit dem Feuerwehr-Boot mit einer senkbaren Bugklappe an Land zu bringen, um den Transport möglichst schonend durchzuführen.“ Wasserrettung Oberösterreich, via Facebook.