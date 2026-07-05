In der Nacht auf Freitag wurden die Freiwillige Feuerwehr Mitterweißenbach und die Hauptfeuerwache Bad Ischl zu einem Pkw-Brand im Weißenbachtal alarmiert. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden, ein Übergreifen auf den Wald wurde verhindert.

Gegen 01:20 Uhr wurden die Einsatzkräfte mit dem Einsatzstichwort „Pkw-Brand im Freien“ auf die B153 Weißenbachtalstraße alarmiert. Beim Eintreffen stand ein Pkw in einem Waldstück in Brand. Polizeibeamte hatten bereits erste Löschmaßnahmen mit einem Handfeuerlöscher eingeleitet.

Waldbrand verhindert

Die Feuerwehr errichtete umgehend eine Löschleitung, während ein Atemschutztrupp die Brandbekämpfung aufnahm. Gleichzeitig wurde die Weißenbachtalstraße gesperrt und die Einsatzstelle ausgeleuchtet. Trotz der unmittelbaren Nähe zum Wald griffen die Flammen nicht auf die Vegetation über.

Aufwendige Fahrzeugbergung

Nach dem Ablöschen des Brandes musste das ausgebrannte Fahrzeug mit der Seilwinde des Wechselladefahrzeugs aus dem Waldstück gezogen werden. Anschließend wurde es auf ein Abschleppfahrzeug verladen. Im Anschluss stellten die Einsatzkräfte durch umfangreiche Reinigungs- und Kontrollarbeiten die Einsatzbereitschaft wieder her. Neben den Feuerwehren standen auch das Rote Kreuz Bad Ischl, das Notarzteinsatzfahrzeug, die Polizei sowie ein Abschleppunternehmen im Einsatz.

Quelle: Hauptfeuerwache Bad Ischl