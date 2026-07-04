Am Donnerstag, 2. Juli 2026, veranstaltete die Schülervertretung des Gymnasiums Bad Ischl gemeinsam mit der HAK/HAS Bad Ischl einen Spendenlauf zugunsten des Frauenhauses Salzkammergut. Rund 450 Schülerinnen und Schüler sowie auch Lehrkräfte nahmen an der Veranstaltung teil und liefen in verschiedenen Zeitslots rund um das Schulgebäude. Mit großem Engagement und viel Teamgeist absolvierten sie Runde für Runde und sammelten dabei Spenden für den guten Zweck.

Der gesamte Erlös des Spendenlaufs kommt dem Frauenhaus Salzkammergut zugute. Die Einrichtung bietet Frauen und ihren Kindern, die von Gewalt betroffen sind, Schutz, Sicherheit und eine vorübergehende Unterkunft. Darüber hinaus unterstützt das Frauenhaus die Betroffenen mit Beratung und Begleitung auf dem Weg in ein selbstbestimmtes Leben. Diese wichtige Arbeit ist auf Spenden und die Unterstützung der Gesellschaft angewiesen.

Die Schülervertretung freut sich, das Frauenhaus mit einer Spende in Höhe von 11.100 Euro unterstützen zu können. Ein besonderer Dank gilt allen Läuferinnen und Läufern, den zahlreichen Sponsorinnen und Sponsoren sowie den vielen Helferinnen und Helfern, die zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben.

Der Spendenlauf hat einmal mehr gezeigt, wie viel durch gemeinsames Engagement erreicht werden kann. Die große Beteiligung und die Bereitschaft, sich für einen wichtigen sozialen Zweck einzusetzen, machen die Veranstaltung zu einem starken Zeichen des Zusammenhalts und der Solidarität.