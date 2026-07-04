Am Mittwoch, 8. Juli, findet ab 10:00 Uhr am BG/BRG Bad Ischl ein besonderer Schul-Flohmarkt statt. Besucherinnen und Besucher erwartet eine große Auswahl an gebrauchten und außergewöhnlichen Gegenständen – von alten Sportgeräten über Vintage-Möbel, Spiele und Dekorationsartikel bis hin zu Stereoanlagen, Diaprojektoren, Computern, Laptops (mit Windows 11) sowie Beamern. Allerlei liegengebliebene, alte, nostalgische und neue Sachen suchen neue Besitzerinnen und Besitzer!

Neben zahlreichen Alltagsgegenständen werden auch einige echte Raritäten angeboten, die Sammlerinnen und Sammler sowie Liebhaberinnen und Liebhaber nostalgischer Schätze begeistern werden.

Der Flohmarkt bietet eine ideale Gelegenheit, nachhaltiges Einkaufen mit spannenden Entdeckungen zu verbinden. Ob auf der Suche nach einem besonderen Einzelstück, einem technischen Klassiker oder einem günstigen Schnäppchen – für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Das BG/BRG Bad Ischl freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher, die in entspannter Atmosphäre stöbern und den Flohmarkt zu einem gelungenen Erlebnis machen.