Außergewöhnliche Atmosphäre, hochsommerliche Temperaturen und spektakuläre Luftakrobatik sorgten am letzten Juniwochenende auf der Seebühne in Altmünster für ein unvergessliches Erlebnis. Mit ihrer Show „Inspired by Bridgerton“ begeisterte das Showteam der Sportunion Gmunden, Sektion MUHFIT Zirkusartistik, an drei aufeinanderfolgenden Tagen zahlreiche Besucher/innen und Badegäste.

Vor der beeindruckenden Kulisse des Traunsteins und über dem glitzernden Traunsee präsentierten die Luftakrobat/innen am Freitag, Samstag und Sonntag atemberaubende Darbietungen in bis zu sieben Metern Höhe. Mit außergewöhnlicher Körperbeherrschung, Eleganz und künstlerischer Präzision schwebten die Artist/innen scheinbar mühelos durch die Luft und sorgten für Staunen und lang anhaltenden Applaus.

Ob am Vertikaltuch, Trapez, Aerial Hoop oder an den Strapaten. Die abwechslungsreichen Choreografien verbanden sportliche Höchstleistungen mit ausdrucksstarker Artistik. Die romantisch inspirierte Inszenierung, kombiniert mit der einzigartigen Kulisse am See, bescherte dem Publikum zahlreiche Gänsehautmomente und machte die Veranstaltung zu einem besonderen kulturellen Höhepunkt des Sommers.

Die gelungene Verbindung aus Bewegungskunst, Musik und Natur begeisterte Besucher/innen jeden Alters und unterstrich einmal mehr das hohe Niveau der Luftakrobatikgruppe der Sportunion Gmunden.

Nächster Auftritt beim Mondscheinbummel

Wer die beeindruckende Show verpasst hat oder erneut erleben möchte, hat schon bald Gelegenheit dazu. Das Luftakrobatik-Showteam ist am Mittwoch, 6. August, ab 17 Uhr im Rahmen des Mondscheinbummels bei der Schillerlinde in Gmunden zu sehen. Das Team freut sich darauf, das Publikum erneut mit faszinierender Luftakrobatik und einem besonderen Kulturerlebnis zu begeistern.