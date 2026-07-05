Am Samstagabend wurde die Polizei zu einem Waldstück in Grünau im Almtal gerufen. Dort soll ein Mann mit Horrormasken und täuschend echt aussehenden Requisiten Videos für eine Social-Media-Plattform gedreht haben. Auf dem Weg dorthin hielten die Beamten einen Autofahrer an, der offenbar unter Suchtmitteleinfluss unterwegs war.

Auf dem Weg zum Einsatzort bemerkten die Beamten einen Pkw, der die Fahrspur offenbar nicht halten konnte und wiederholt Fernlicht beziehungsweise die Lichthupe betätigte. Die Polizisten mussten ihren Streifenwagen unmittelbar vor dem Fahrzeug anhalten, um den Lenker zum Stehen zu bringen.

Lenker stand unter Drogeneinfluss

Bei der Kontrolle stellten die Beamten bei dem 43-jährigen Linzer deutliche Anzeichen einer Suchtmittelbeeinträchtigung fest. Ein freiwilliger Drogenschnelltest verlief positiv auf Amphetamin. Auch der Amtsarzt bestätigte eine Beeinträchtigung.

Der Mann verweigerte anschließend eine Blutabnahme. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Zudem wird er im Zusammenhang mit den Videoaufnahmen der Bezirkshauptmannschaft Gmunden angezeigt, berichtet die Polizei.