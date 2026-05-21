In Grünau im Almtal ist es Mittwochnachmittag zu einem Brandeinsatz gekommen, bei dem zwei Feuerwehren im Einsatz standen. Ein Biber fällte laut Feuerwehr offenbar einen Baum, der in eine Mittelspannungsleitung stürzte, dort einen Erdschluss verursachte und dadurch der Baum in Brand geriet.

Am 20. Mai 2026 wurden die Feuerwehren um 15:09 Uhr von der Landeswarnzentrale zu einem „Brand Elektroanlage im Freien“ im Bereich der Grubbachstraße alarmiert. Ein ambitionierter Biber hatte die Fällrichtung einer kleinen Fichte offenbar etwas falsch eingeschätzt und den Baum dadurch in eine Stromleitung gefällt. In weiterer Folge begann der Baum zu brennen. Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte wurde die Stromversorgung abgeschaltet und der Baum aus der Leitung entfernt. Anschließend führten die Feuerwehren Nachlöscharbeiten durch, berichtet die Feuerwehr Grünau im Almtal.