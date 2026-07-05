Am Sonntagabend verlor ein Motorradlenker auf der B153 in Mitterweißenbach die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam zu Sturz. Der 24-Jährige wurde verletzt und mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Kontrolle über Motorrad verloren

Der 24-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck war gegen 19:50 Uhr auf der B153 von Unterach in Richtung Bad Ischl unterwegs. Im Ortschaftsbereich Mitterweißenbach dürfte die Verbreiterung des Seitenständers auf der Fahrbahn aufgesetzt haben.

Sturz nach Aufsetzen des Seitenständers

Durch das Aufsetzen verlor der Motorradlenker die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte auf die Fahrbahn.

Notarzthubschrauber im Einsatz

Der 24-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung wurde er mit dem Notarzthubschrauber in das Salzkammergut Klinikum Bad Ischl geflogen, berichtet die Polizei.