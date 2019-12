salzi.at | Aktuelles aus dem Salzkammergut

Am Montag, 13. Jänner 2020 findet um 19.00 Uhr in der Stadtgalerie Lebzelterhaus Vöcklabruck die Vernissage zur Ausstellung von Josef Linschinger „aus fünf Zyklen und fünf Editionen mit Eugen Gomringer“ statt.

Josef Linschingers Arbeiten sind Werke der konstruktiv/konkreten Kunst und der visuell/konzeptuellen Poesie. Zumeist sind seine Bilder und Texte mehrteilig. In den fünf Räumen der Städtischen Galerie Lebzelterhaus werden Arbeiten aus fünf sehr unterschiedlichen Zyklen gezeigt. Sie thematisieren Schrift und Sprache, Mathematik und Geometrie auf eine Weise, die uns Bekanntes neu sehen lässt. So sind z.B. im Bild „Crossing Vowels“ die Vokale des Code 39 in ihren „Klangfarben“ gekreuzt auf die Leinwand gebracht.

In „Farbtexte“ sind die Buchstaben der Farbwörter so verdickt, dass sie Flächen bilden und im Übereinander sich mischen und neue Farbformen bilden. Aber auch Zahlen ordnet Linschinger Farben zu. Sind es bei den Vokalen fünf, bei seinen Sudoku-Bildern benötigt er neun Farben. Sie zeigen die Aufgabe und die Lösung getrennt voneinander sowie die vollständige Lösung eines Sudoku. Diese farbstarken Bilder basieren auf einer strengen Regel, das Ergebnis entsteht aber mit Hilfe eines gewissen Zufalls.

An jeweils einer Wand der Raumflucht der Galerie sind gemeinsame Editionen mit Eugen Gomringer zu sehen. Mit Eugen Gomringer, dem „Vater der Konkreten Poesie“, verbindet Linschinger eine 30-jährige Zusammenarbeit, die mit den 1. Gmundner Symposion für Konkrete Kunst 1990 begann. Die Präsentation dieser Gemeinschaftsproduktionen ist Linschingers Hommage an seinen Freund, der seinen 95. Geburtstag während der Laufzeit der Ausstellung feiert, am 20. Jänner 2020.

Weitere Infos unter: www.joseflinschinger.com

Die Ausstellung läuft bis 25. Jänner 2020, Mo-Sa 10-13 Uhr. Als Parallelausstellung zeigt der Hausruckviertler Kunstkreis Bernd Friedmann „Bilderreich“. Eröffnung 13. Jänner 2020 18.30 Uhr.“

Foto: Josef Linschinger