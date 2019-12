ASVÖ NordicSkiteam Salzkammergut mischt bei steirischem Landescup in Ramsau am Dachstein mit

Da die Schneeverhältnisse in Oberösterreich noch kein Springen zulassen, müssen die heimischen Jungadler in andere Bundesländer ausweichen. Am letzten Samstag nahmen die Kinder des ASVÖ NordicSkiteam Salzkammergut als Gäste am steirischen Landescup-Bewerb in Ramsau am Dachstein teil und das erste Messen mit den steirischen Kollegen viel durchaus positiv aus.

In der Mädchenklasse I belegte Cordula Resch sowohl beim Springen als auch in der Nordischen Kombination den ausgezeichneten 2. Platz. Bei den Kindern K I gab es für Adrian Konnerwetter mit Rang 3 ebenfalls einen Podestplatz zu verzeichnen. Sein Bruder Florin wurde Achter. In der Kinderklasse KII verfehlte Luca Grieshofer das Podest nur knapp. Er wurde Vierter.

Simon Steinacher erhielt relativ hohe Abzüge bei den Haltungsnoten und belegte Rang 6. Gabriel Führer erreichte trotz Sturz im 2. Sprungdurchgang den 12. Platz. In der Klasse der Schüler I belegten Nico Koller den 5. Rang und Christopher Kain komplettierte das Ergebnis mit Rang 6.

In den kommenden, kälteren Nächten sollten in Bad Goisern die Schneekanonen in Betrieb gehen, sodass auch bei uns im Salzkammergut der Sprungbetrieb aufgenommen werden kann.

Foto: privat