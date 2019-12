Hortkinder schenkten Weihnachtsfreude

Schnell waren sich die Kinder vom Schülerhort der Pestalozzischule einig, worum es zu Weihnachten wirklich geht: um die Familie, um Nächstenliebe und ums Freudeschenken. So beschlossen sie, einen Adventmarkt für einem guten Zweck zu veranstalten. Eifrig wurde in allen Gruppen wunderschöner Weihnachtsschmuck gebastelt und Kekse gebacken. Auch ein Empfänger für die Einnahmen des Marktes war rasch gefunden. Da die Kinder unbedingt Menschen in ihrer Heimatstadt unterstützen wollten, sollten alle Einnahmen an die Notschlafstelle in Vöcklabruck gehen.

Sehr engagiert halfen die Hortkinder beim Aufbau des Adventstandes mit, priesen ihre Weihnachtsbasteleien an und sammelten fleißig freiwillige Spenden.

René Rauner, Mitarbeiter der Notschlafstelle, wurde im Anschluss in den Hort eingeladen und erzählte den Kindern, was obdachlosen Mitmenschen dort geboten wird und dass mit den gesammelten 225 € neues Bettzeug angeschafft werden kann. Die Kinder sind sehr stolz darauf, dass sie mit ihrem Projekt Freude schenken konnten.

Foto: privat