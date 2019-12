Laakirchner Stadtadtadvent

Zahlreiche Besucher genossen am vergangene Wochenende die wunderschöne Stimmung am Laakirchner Stadtadvent. Bei festlichen Klängen der Bläser-Ensembles und umgeben von liebevoller Dekoration wurde echtes Kunsthandwerk, heimische Kulinarik und ein stimmungsvolles Rahmenprogramm geboten. Die Sonderausstellung mit nostalgischem Spielzeug von Familie Hutter erweckte so manch Kindheitserinnerungen und begeisterte Jung und Alt. Das umfangreiche Kinderprogramm mit duftender Weihnachtsbäckerei, Eisenbahnausstellung, Kasperltheater und Bastelmöglichkeiten ließ die Kinderaugen strahlen und die Vorfreude auf Weihnachten steigen.

„Wir kommen schon Jahre immer wieder gerne vorbei. Wunderschön dekoriert, im Außenbereich und im Rathaus, geschmackvolles Kunsthandwerk. Zum Essen gibt’s Süßes und Deftiges in großer Auswahl. Wir kommen sicher nächstes Jahr wieder!“, zeigte sich ein Ehepaar aus Wels begeistert.

„Wir freuen uns, so viele Menschen aus Nah und Fern, fernab von Trubel und Kitsch, mit unserem besinnlichen Stadtadvent auf das bevorstehende Weihnachtsfest einzustimmen“, freut sich Bürgermeister Ing. Fritz Feichtinger über den großen Erfolg und den Zuspruch des Laakirchner Stadtadventes.

Foto: privat