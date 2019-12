Prall gefüllter Spendentopf für Lenny

22. Dezember – der letzte Sonntag vor Weihnachten. Langsam werden endlich die stressigen Stunden und die letzten Einkäufe vor dem Fest weniger. Noch schnell ein paar Geschenke kaufen. Geschenke, die oft gar nicht gebraucht oder geschätzt werden. So oft geben wir Geld sinnlos aus ohne darüber nachzudenken.

Anders ist es bei einer Familie in Frankenburg. Der dreijährige Sohn Lenny hatte als Frühgeburt einen etwas schwierigen Start in sein Leben. Deswegen ist die Familie mit vielen Therapien beschäftigt die jährlich einiges an Geld fordern. Aus der spontanen Idee, jemandem etwas Gutes tun zu wollen ist eine wundervolle Veranstaltung mit vielen Besuchern entstanden.

Daniela Leitner und Bernhard Wimmer haben am 22. Dezember eine Charity Veranstaltung im Cafe Wimmer in Timelkam ins Leben gerufen, um am Weihnachts-Vormittag die junge Familie mit einem gefüllten Spendentopf zu überraschen. Da sie bis zum 24. Dezember nichts davon wussten, war die Freude riesengroß.

Mit einer Bastel- und Spielecke wurden die kleinen Besucher beschäftigt, damit die Eltern und die vielen weiteren Besucher Zeit für den Last-Minute-Weihnachtsmarkt, die große Tombola und die großartige Live Musik von The Legends hatten. Sogar das Christkind ließ es sich nicht nehmen und schaute nach dem Rechten, natürlich mit kleinen, köstlichen Geschenken für die kleinen und großen Kinder.

Ein großer Dank geht an alle, die an diesem Sonntag für Lenny mitgewirkt haben! Außerdem ein riesengroßes Danke an alle Unternehmen, die mit Tombola Preisen oder einer Geldspende diese Veranstaltung unterstützt haben, u.a.: Cafe Konditorei Wimmer, Werbeagentur Ideenberg, DIE PERLE, Tischlerei Roither, S´Arquitex Schreder & Partner ZT GmbH, salzi.at, Salzkammergut Druck Mittermüller, Medic Fit, therapiepunkt Timelkam, Dr. Renate Pfeifhofer, Schlager Erdbau GmbH, LET Sonnensegel GmbH, Reischl Haustechnik GmbH & Co KG, uvm. … Fotos: privat