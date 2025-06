In Zei­ten von „Jam­mern trotz gro­ßem Wohl­stand“ zeigt sich in Fran­ken­burg anläss­lich des Gedenk- und Jubi­lä­ums­jah­res ein erfreu­lich posi­ti­ver Trend: Nicht nur die „übli­chen Ver­däch­ti­gen“, son­dern auch vie­le Mit­tel- und Klein­be­trie­be zei­gen heu­er Herz für ihren Hei­mat­ort und unter­stüt­zen je nach ihren Mög­lich­kei­ten den Fran­ken­bur­ger Kul­tur­som­mer und das Wür­fel­spiel. Dies beweist nicht nur eine gute Zusam­men­ar­beit zwi­schen der Fran­ken­bur­ger Wirt­schaft und der Gemein­de, son­dern auch eine posi­ti­ve Stim­mung und einen aus­ge­präg­ten Sinn für das All­ge­mein­wohl im Ort. Vie­le wol­len Teil des Groß­pro­jekts 2025 sein und nicht nur der Gemein­de, son­dern auch den unzäh­li­gen Ehren­amt­li­chen bei ihrer Arbeit unter die Arme grei­fen. Bür­ger­meis­ter Nor­bert Weber wird nicht müde, sich bei den Unter­stüt­zern für ihre wert­vol­le Hil­fe zu bedan­ken: „Vie­le Pro­jek­te — wie das Denk­mal „Seid wach­sam“ vor dem Wür­fel­spiel­haus oder der Kul­tur­som­mer – wären ohne die­se Hil­fe nicht mög­lich und Fran­ken­burg wäre um viel Freu­de, schö­ne Momen­te und Lebens­qua­li­tät ärmer.“

Und nicht genug mit dem Jubi­lä­ums­jahr spen­den heu­er vie­le Betrie­be noch zusätz­lich für Ver­ei­ne, die eben­falls Jubi­lä­en fei­ern oder Pro­jek­te rea­li­sie­ren wol­len. Auch sie fin­den Gehör und erhal­ten Unter­stüt­zung. Groß­zü­gi­ge und weit­her­zi­ge Men­schen und Unter­neh­mer berei­chern einen Ort unge­mein und wir sind froh, dass es in Fran­ken­burg vie­le davon gibt. Wer sich „last minu­te“ noch anschlie­ßen möch­te, auch mit Sach­spen­den oder selbst Mit­an­pa­cken, ist herz­lich Will­kom­men und möge sich bit­te am Gemein­de­amt mel­den. Alle Spon­so­ren des Kul­tur­jah­res auf www.frankenburg-2025.at