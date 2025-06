Ein ful­mi­na­tes Eröff­nungs­kon­zert des Fran­ken­bur­ger Kul­tur­som­mers lie­fer­ten Mai Coco­pel­li & ihre Fami­ly Band mit dem Pro­gramm „Die Pira­ten sind los“ am 19. Juni auf der Wür­fel­spiel­büh­ne. Hun­der­te von fröh­li­chen Kin­dern mit ihren eben­so gut gelaun­ten Eltern und Groß­el­tern scharr­ten sich teils auf Sit­zen, teils auf Pick­nick­de­cken rund um die Büh­ne der Aus­nah­me­künst­le­rin. Mai Coco­pel­li ist nicht nur eine fan­tas­ti­sche Kin­der­lie­der­ma­che­rin und Musi­ke­rin, son­dern auch eine groß­ar­ti­ge Enter­tai­ne­rin: vom ers­ten Ton an riss sie die Kin­der – sowie auch vie­le Erwach­se­ne – mit und sang und tanz­te aus­ge­las­sen mit ihnen. Die Stim­mung war so posi­tiv, wie sel­ten irgend­wo anzu­tref­fen: voll Lie­be, Wär­me, Spaß und Rege­bo­gen. Jetzt darf man sich auf die nächs­ten Events auf der gran­dio­sen Natur­büh­ne freu­en: 21. Juni Strot­tern & Andy­man, 4. Juli Mar­ti­na Schwarz­mann (Rest­kar­ten als Kom­bi­ti­ckets noch am Bür­ger­ser­vice Fran­ken­burg erhält­lich) und 11. Juli Voo­doo Jür­gens & Naked Cameo. Schnell noch Kar­ten sicher: www.frankenburg-2025.at