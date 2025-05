Am Mon­tag­abend konn­ten die Feu­er­weh­ren Fran­ken­burg und Riegl Schlim­me­res ver­hin­dern. Durch ihren raschen Ein­satz wur­de ein Brand in einem Recy­cling­be­trieb unter Kon­trol­le gebracht, bevor er auf eine Pro­duk­ti­ons­hal­le über­grei­fen konn­te.

Containerbrand direkt neben Produktionshalle

Ein Brand in einem Recy­cling­be­trieb in Fran­ken­burg droh­te am Mon­tag­abend, zu einem Groß­brand zu wer­den. Ein Con­tai­ner, der unmit­tel­bar neben der Pro­duk­ti­ons­hal­le unter einem soge­nann­ten Flug-Dach abge­stellt war, geriet aus bis­lang unbe­kann­ter Ursa­che in Brand.

FF Fran­ken­burg

Feuerwehr verhindert Ausbreitung des Feuers

Dank des schnel­len und geziel­ten Ein­grei­fens der Feu­er­weh­ren Fran­ken­burg und Riegl konn­te eine Aus­brei­tung des Feu­ers auf die angren­zen­de Hal­le ver­hin­dert wer­den. Die ein­ge­setz­ten Kräf­te agier­ten rasch und effek­tiv, um die Gefahr unter Kon­trol­le zu brin­gen.

43 Einsatzkräfte mit sieben Fahrzeugen vor Ort

Ins­ge­samt stan­den 43 Feu­er­wehr­mit­glie­der mit sie­ben Fahr­zeu­gen im Ein­satz. Durch ihre koor­di­nier­te Arbeit konn­te ein grö­ße­rer Sach­scha­den ver­hin­dert und der Betrieb vor wei­te­rem Scha­den bewahrt wer­den.

Quel­le: LPD OÖ