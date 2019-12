Vöcklamarkt informiert

Gemeindebürgerin feierte 100. Geburtstag

Seit kurzem gibt es in Vöcklamarkt zwei Bürgerinnen und einen Bürger, die den hundertsten Geburtstag erreicht haben. Am 03. Dezember 2019 durfte BGM Josef Six mit Frau Maria Lehner ihren einhundertsten Geburtstag feiern. Zu den Ehrengästen bei der Feier im Alten- und Pflegezentrum Vöcklamarkt zählte unter anderem der ehemalige Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer. Die Gemeinde wünscht Frau Lehner alles Gute zum Geburtstag sowie viel Freude und Gesundheit im zweiten Jahrhundert ihres Lebens!

Foto: Robert Orthner – Oö. Seniorenbund

Benefizkonzerte für die Orgel

In den letzten Monaten veranstalteten der Singkreis Vöcklamarkt-Pfaffing, die Marktmusikkapelle Vöcklamarkt und das Vokalensemble „Voices“ mit dem gebürtigen Vöcklamarkter Paul Grünbacher Konzerte zu Gunsten der Orgelerhaltung. Die hohe Besucheranzahl lässt darauf schließen, dass den Vöcklamarkterinnen und Vöcklamarktern eine gut klingende Orgel ein großes Anliegen ist.

Foto: Günter Baumann

Auszeichnung für Alten- und Pflegezentrum

Am 28. November 2019 wurde in Wien wieder der TELEIOS verliehen. Der Preis für Innovation, Qualität und Nachhaltigkeit in der österreichischen Altenpflege wurde vom Bundesverband der Altenheime im Rahmen eines Galaabends an zehn ausgezeichnete Heime überreicht.

Das Alten- und Pflegezentrum Vöcklamarkt wurde von der Jury im Vorfeld mit dem Projekt „Pflegende sollen sich pflegen“ nominiert und erhielt einen Ehrenpreis in der Kategorie „Mitarbeiter“.

Eine besondere Ehre ist es für Diplomkrankenschwester Barbara Schwarz, die das Projekt ins Leben gerufen hat und mit ihren Workshops seit Jahren einen großen Beitrag zur Mitarbeiterzufriedenheit im Alten- und Pflegezentrum leistet.

Foto: Martin König

30 Jahre Essen auf Rädern

Die Aktion „Essen auf Rädern“, die täglich ältere Menschen mit warmen Mahlzeiten beliefert, feiert heuer bereits ihr 30. Jubiläum in Vöcklamarkt. Seit 1989 liefern Mitarbeiterinnen des Roten Kreuzes sowie Freiwillige regelmäßig an ca. 40 Vöcklamarkter Haushalte.

Die Marktgemeinde Vöcklamarkt möchte sich herzlich bei den freiwilligen Helferinnen und Helfern aus Vöcklamarkt sowie den Mitarbeiterinnen des Roten Kreuzes für die Zustellung und bei der Küche des Alten- und Pflegezentrums Vöcklamarkt, die die Speisen täglich zubereitet, bedanken!